ЦБ будет оценивать целесообразность повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Июльский сигнал Банка России о планах оценки целесообразности дальнейшего повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях совета директоров по-прежнему актуален. Об этом в ходе пресс-конференции сообщил зампред ЦБ РФ Алексей Заботкин.

"Никакого уточнения сигнала сегодня я давать не хочу в силу того, что тот сигнал, который был дан в июле, он по-прежнему вполне актуален", - сказал он.

В июле ЦБ РФ повысил ключевую ставку сразу на 100 базисных пунктов, до 6,5%. Тогда регулятор указал, что при развитии ситуации в соответствии с базовым прогнозом Банк России будет оценивать целесообразность дальнейшего повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях.