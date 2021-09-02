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Восточный экономический форум

В Приамурье из-за паводка погиб урожай на более чем 50 тыс. га сельхозземель

После первой волны паводка урожай спасти не удалось

БЛАГОВЕЩЕНСК, 2 сентября. /ТАСС/. Урожай на более чем 50 тыс. га сельхозземель погиб в результате первой волны паводка в Амурской области. Площади, пострадавшие во время второй волны, подсчитываются, сказал в четверг во время Восточного экономического форума (ВЭФ) губернатор области Василий Орлов.

"У нас было две волны [паводка]. Первая волна - конец июня-начало июля, и здесь все отмечено - более 50 тыс. га под списание. Иногда после схода воды еще есть возможность какую-то часть урожая собрать, но по первой волне собирать абсолютно нечего, поэтому полностью под списание. По второй волне у нас, к сожалению, еще в Архаринском районе не во все поля может зайти комиссия, вода еще стоит, поэтому здесь чуть позже дополнительно [по вопросу компенсационных выплат] в Минсельхоз обратимся", - сказал Орлов.

Он также отметил вопрос страхования и страховых выплат пострадавшим от паводка сельхозпроизводителям и жителям региона. "Эта тема, к сожалению, звучит очень красиво, но по факту не работает. Большие средства нужно сельхозтоваропроизводителям на страхование, [но] страховые компании делают все возможное, чтобы при наступлении страхового случая эти средства не выплачивать. <…> Мне кажется, это отдельная тема для обдумывания, для дискуссии, мы готовы в эту тему включиться, проанализировать и дать предложения", - добавил Орлов.

Владимир Путин попросил представить профильным ведомствам предложения по озвученным Орловым темам.

В Амурской области проходит вторая волна паводка, вызванная обильными осадками. Пострадавшими признаны 1,3 тыс. человек. За весь период паводков были подтоплены 1 586 жилых помещений, повреждены 488 км дорог, 39 мостов, 107 водопропускных труб. Правительство региона оценило общий ущерб от стихии в 6,2 млрд рублей, в регионе введен режим ЧС федерального характера.

VI Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 2-4 сентября в гибридном формате, главная тема деловой программы - "Новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире". Помимо основных мероприятий состоятся Молодежный ВЭФ и форум "ВЭФ Юниор", а также выставка "Улица Дальнего Востока". Организатором форума выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер и официальное фотохост-агентство мероприятия.

Теги
РоссияАмурская областьВосточный экономический форум
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