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Восточный экономический форум

Камчатка рассчитывает на 3,6 млрд рублей для поддержки медицины в малых селах

Сейчас села обслуживают на средства Федерального фонда обязательного медицинского страхования

ВЛАДИВОСТОК, 2 сентября. /ТАСС/. Правительство Камчатского края рассчитывает получить из федерального бюджета 3,6 млрд рублей на развитие системы здравоохранения. Эти деньги необходимы для покрытия затрат на медицину в малых населенных пунктах, сообщил в четверг ТАСС губернатор Владимир Солодов по итогам совещания по вопросам социально-экономического развития Дальневосточного федерального округа (ДФО), которое провел президент РФ Владимир Путин.

"По здравоохранению бедственное положение во многих регионах, и Камчатка здесь не исключение. И уверен, что те предложения, которые внесены, их реализация позволит нам объективно потребность в финансировании закрыть. Для Камчатки это означает получение дополнительного финансирования порядка 3,6 млрд рублей на те самые малые населенные пункты, не закрытые общими, так скажем, нормативами", - сказал Солодов.

Глава Камчатки подчеркнул, что сейчас эти села обслуживаются на средства Федерального фонда обязательного медицинского страхования, которые можно было бы направить на привлечение врачей, переоснащение и ремонт больниц.

"Ну и это вопрос с санитарной авиацией, которая является особенностью Дальнего Востока. Мы сейчас в значительной мере финансируем ее за счет региональных средств, по состоянию на 2021 год федеральное финансирование составляет всего лишь 17%, 83% - это средства регионального бюджета, который, к сожалению, у нас очень небольшой. И я уверен, что решение этого вопроса тоже позволит нам существенно сдвинуться вперед", - добавил губернатор.

О форуме

VI Восточный экономический форум, на площадке которого состоялось совещание, проходит во Владивостоке 2-4 сентября в гибридном формате, главная тема деловой программы - "Новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире". Помимо основных мероприятий состоится Молодежный ВЭФ и форум "ВЭФ Юниор", а также выставка "Улица Дальнего Востока". Организатором форума выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер и официальное фотохост-агентство мероприятия.

Теги
РоссияКамчатский крайВосточный экономический форум
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