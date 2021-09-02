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В Амурской области в ближайшие годы построят три завода по переработке отходов

Проекты будут реализовывать с участием РЭО на условиях долгосрочного льготного финансирования

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Три комплекса по переработке отходов в ближайшие годы построят в Амурской области с финансовым участием Российского экологического оператора (РЭО). Об этом сообщила пресс-служба РЭО.

"Мы обсудили реализацию проектов по комплексному обращению с твердыми коммунальными отходами на территории региона и достигли договоренности о том, что проекты по строительству комплексов по переработке отходов будут реализовываться с участием РЭО на условиях долгосрочного льготного финансирования. Один из возможных вариантов реализации инвестпроектов - механизм концессий. Начало реализации проектов запланировано на 2022 год", - заявил глава РЭО Денис Буцаев, чьи слова приводятся в сообщении.

В следующем году запланировано начало инвестпроекта КПО "Свободный", мощностью 100 тыс. тонн в год. В перспективе предусмотрено строительство КПО "ПГТ Прогресс" и КПО "Благовещенск", мощностью 80 и 130 тыс. тонн в год соответственно. Общая сумма инвестиций составит порядка 3,6 млрд рублей.

Также РЭО предложил амурским властям установить в Благовещенске 200 фандоматов в рамках проекта по созданию системы сбора тары через сеть фандоматов с последующей переработкой и продажей продуктов утилизации.

По данным РЭО, в Амурской области живет более 780 тыс. человек, в год они образуют 374,7 тыс. тонн отходов. На данный момент в регионе работает одно предприятие по сортировке отходов и пять региональных операторов по обращению с отходами. В 2020 году область получила дотации из федерального бюджета в размере 53 млн рублей, которые были в том числе направлены регоператорам.

Реформа отрасли обращения с отходами началась в России в январе 2019 года и является одной из важнейших в национальном проекте "Экология". Она призвана решить проблему незаконных свалок и ввести раздельный сбор мусора. Принятые в 2020 году новые национальные цели задают еще более высокую планку к 2030 году. Планируется отправлять на сортировку 100% бытовых отходов и в два раза снизить их объем захоронения на полигонах.

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