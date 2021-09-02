ФТС в январе - августе 2021 года перечислила в бюджет 4,142 трлн рублей

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Федеральная таможенная служба (ФТС) России в январе - августе 2021 года перечислила в федеральный бюджет на 30% больше прогнозного задания - 4,143 трлн рублей, говорится в сообщении службы.

"За 8 месяцев 2021 года таможенными органами в федеральный бюджет перечислено 4 трлн 143 млрд рублей. Достигнутый фискальный результат на 30% превысил прогнозное задание", - отмечается в сообщении.

При этом по сравнению с аналогичным периодом 2020 года сумма доходов федерального бюджета, администрируемых ФТС, увеличилась на 49%, или на 1,36 трлн рублей.

По данным ведомства, платежи, взимаемые при импорте товаров, составили 2 трлн 760 млрд рублей. Их поступления по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличились на 37%. Экспортная составляющая доходов бюджета, администрируемых ФТС, составила 1 трлн 259 млрд рублей, или 30% от общей суммы перечислений ведомства.