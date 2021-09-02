Федеральный проект "Школа фермера" для агропредпринимателей запустили в Ростовской области

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 2 сентября. /ТАСС/. Федеральный образовательный проект "Школа фермера", который позволит предпринимателям развить производство и продвигать свою продукцию на рынке, стартовал в Ростовской области, сообщила пресс-служба правительства Ростовской области.

"Участниками проекта стали 20 индивидуальных предпринимателей и фермеров, зарегистрированных на сельских территориях региона, прошедших конкурсный отбор согласно условиям проекта. В течение трех месяцев они познакомятся с методами ведения рентабельного агробизнеса, повысят свою финансовую грамотность, приобретут лучшие компетенции в выбранном направлении агробизнеса", - пояснили в пресс-службе.

Обучение будет проводиться бесплатно по двум наиболее востребованным в Ростовской области направлениям: сельскохозяйственная потребительская кооперации и организация и функционирование крестьянского (фермерского) хозяйства в современных условиях по профилю "молочное животноводство". Программа подготовки включает в себя более 250 часов теории и практики. В завершение фермеры получат диплом установленного образца.

"В Ростовской области почти 8 тыс. фермеров, которые обрабатывают порядка 2,5 млн гектаров земли и производят 27% от валового объема продукции сельского хозяйства. Наиболее востребованной за последние годы стала грантовая поддержка. За восемь лет ее существования гранты на создание и развитие фермерских хозяйств предоставлены почти 850 фермерам на сумму почти 2,5 млрд рублей. Таким образом, практически каждый десятый фермер области - получатель гранта. Отрадно, что и среди 20 слушателей "Школы фермера" есть четыре обладателя гранта "Агростартап", - добавил первый замгубернатора Ростовской области Виктор Гончаров, слова которого приводит пресс-служба.

Федеральный проект "Школа фермера" рассчитан на повышение квалификации аграриев в различных отраслях животноводства и растениеводства, он инициирован Россельхозбанком и поддержан Минсельхозом России.