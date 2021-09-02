Компания "Друза" начала освоение Наранского месторождения в Бурятии

ВЛАДИВОСТОК, 2 сентября. /ТАСС/. Добывающая компания "Друза" начала производство плавикового шпата в Бурятии на Эгитинском месторождении и начинает осваивать Наранское месторождение. Об этом сообщил в четверг телеканалу "Россия-24" в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ) глава Бурятии Алексей Цыденов.

"У нас есть проект Эгитинский ГОК, его реализует компания "Друза". В этом году вышел на промышленное производство, объем 49 тыс. тонн концентрата и этот концентрат идет в металлургию, в химию, то есть высоко востребованный продукт высокого качества, абсолютно конкурентный по мировым стандартам. <…> Эта же компания выходит на новое Наранское месторождение [флюорита] (в Селенгинском районе республики - прим. ТАСС), будет строить Наранский ГОК, там месторождение в пять раз больше, чем они открыли предыдущее, объем инвестиций 3,5 млрд рублей", - сообщил глава Бурятии.

По его словам, проект по освоению Наранского месторождения стал возможным благодаря применению мер поддержки дальневосточного региона.

Горно-обогатительный комбинат (ГОК) по производству флюорита (плавикового шпата), используемого в металлургической промышленности, работает на Эгитинском месторождении в Еравнинском районе Бурятии. Общая стоимость проекта, сообщали ранее в правительстве Бурятии, составляет около 2 млрд рублей.

Компания "Друза" - одна из основных золотодобывающих компаний, осуществляющих деятельность на территории Бодайбинского района Иркутской области. Запасы Эгитинского месторождения оцениваются в 1,6 млн тонн. Флюорит, или паликовый шпат - минерал, используемый в металлургии, химической промышленности, керамическом производстве, оптике.

VI Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 2-4 сентября в гибридном формате, главная тема деловой программы - "Новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире". Помимо основных мероприятий состоятся Молодежный ВЭФ и форум "ВЭФ Юниор", а также выставка "Улица Дальнего Востока". Организатором форума выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер и официальное фотохост-агентство мероприятия.