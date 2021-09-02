Bank of America повысил прогноз по росту ВВП России до 4,2% в 2021 году

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Bank of America повысил прогноз по росту ВВП России в 2021 году до 4,2% с 3,4%, говорится в обзоре главного экономиста по России и СНГ Bank of America Владимира Осаковского.

Прогноз улучшен на фоне "гораздо более сильных, чем ожидалось, данных о реальном ВВП за II квартал 2021 года, а также новых существенных социальных трансфертов в III квартале 2021 года", поясняется в обзоре. Эксперт также подчеркивает, что "экономика уже вышла на докризисный уровень, что должно замедлить восстановление в ближайшие кварталы."

При этом высокие темпы роста в 2021 году "могут сдерживать экономический рост в следующем". Однако пока прогноз роста ВВП на 2022 год сохранен на уровне 2,8%, так как Bank of America учитывал вероятную поддержку со стороны Фонда национального благосостояния (ФНБ).

В июле Минэкономразвития улучшило прогноз по темпам роста ВВП на 2021 год до 3,8% с 2,9% на фоне улучшения динамики потребительского и инвестиционного спроса. На 2022-2024 годы прогноз по темпам роста экономики остался прежним: 3,2% в 2022 году и по 3% в 2023-2024 годах.