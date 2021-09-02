Хуснуллин: строительство ранее запланированных станций метро в Самаре нужно завершить

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Возведение ранее запланированных станций метрополитена в Самаре необходимо завершить, при этом для создания новых станций следует оценить их возможный пассажиропоток. Об этом заявил вице-премьер Марат Хуснуллин на совещании по вопросу социально-экономического развития Самарской области, говорится на сайте кабмина.

"Конечно, незавершенное строительство метро надо заканчивать, но для строительства новых станций необходимо ответить на ключевой вопрос - определить планируемый пассажиропоток", - приводится цитата Хуснуллина в сообщении.

Уточняется, что для развития метро регион подготовил заявку на получение инфраструктурного кредита в размере 9,4 млрд рублей. Вице-премьер поручил провести дополнительное рабочее совещание с участием Минстроя и других ответственных ведомств, чтобы проанализировать условия выделения средств.

Самарский метрополитен состоит из одной линии протяженностью 11,6 км с десятью станциями и одним депо. Ранее самарские власти сообщали, что планируют взять инфраструктурный кредит на три станции - "Алабинскую", "Самарскую" и "Театральную".