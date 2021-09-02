"Почта России" готова быть доставщиком российского вина

ВЛАДИВОСТОК, 2 сентября. /ТАСС/. "Почта России" готова доставлять российскую винодельческую продукцию, сообщил генеральный директор компании Максим Акимов в интервью телеканалу "Россия-24" в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ).

"Если будет сформирована нормативная база, сейчас интернет-торговля (алкогольной продукцией - прим. ТАСС) ни в каком виде невозможна. "Почта" не мыслит себя и не будет становиться офлайновым торговцем, мы никакой вид алкогольной продукции - ни пиво, ни вино, ни крепкий алкоголь - не видим в своей розничной сети. А вот доставщиком мы быть готовы, речь идет только о российском вине. Речь идет о системе click and collect, когда на сайте выбирается винный сет и доставляется либо к двери, либо до пункта выдачи заказа. Это может быть не только отделение почтовой связи, но и пункты, которые принадлежат нашим партнерам. <...>. Мы мыслим себя как логисты и владельцы цифрового ресурса, на котором представлена российская винодельческая продукция", - пояснил Акимов.

Он добавил, что получатель должен быть четко идентифицирован и соответствовать профилю потребителя алкогольной продукции, а процесс доставки должен соответствовать нормам транспортировки и хранения алкогольной продукции.

В августе Минфин опубликовал законопроект, согласно которому с 1 января 2022 года предлагается провести эксперимент по продаже российского вина через сайт "Почты России". Под эксперимент попадает доставка вина в Москву, Московскую области и Мордовию.