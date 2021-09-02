Глава Бурятии заявил о росте числа предприятий МСП

ВЛАДИВОСТОК, 2 сентября. /ТАСС/. Рост числа компаний малого и среднего предпринимательства (МСП) регистрируется в Бурятии. Об этом сообщил в четверг телеканалу "Россия-24" в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ) глава Бурятии Алексей Цыденов.

"У нас в прошлом году - такой удивительный факт на самом деле - рост количества малого и среднего бизнеса. У нас на 1 тыс. выросло количество субъектов МСП. Одним из факторов стало то, что многие легализовались. Потому что были большие меры президентской поддержки бизнесу", - сказал Цыденов.

Чтобы получить поддержку, надо о себе заявить, и это повлияло на то, что часть бизнеса стала выходить из тени, пояснил глава региона.

"Но в целом еще [повлияли] те меры, которые были по линии президента, поручения, - добавил Цыденов. - У нас порядка 12 млрд рублей пришло, это поддержка бизнеса, кредиты, субсидии на зарплату, выплаты "детские", которые были дополнительно - и это подстегнуло бизнес".

Кроме того, бизнесу в Бурятии была оказана поддержка на 900 млн рублей за счет республиканского бюджета. "Это налоговая льгота, это освобождение от арендной платы, субсидии, которые мы тоже выплачивали помимо президентских, той части бизнеса, которая не попадала под президентские выплаты. В целом все это вместе сыграло в то, что у нас такой сложный год был, но "просадки" не было", - сказал Цыденов.

VI Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 2-4 сентября в гибридном формате, главная тема деловой программы - "Новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире". Помимо основных мероприятий, состоятся Молодежный ВЭФ и форум "ВЭФ Юниор", а также выставка "Улица Дальнего Востока". Организатором форума выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер и официальное фотохост-агентство мероприятия.