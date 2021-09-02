Около 50% ценных бумаг будет по-прежнему доступно инвесторам без прохождения тестирования

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Около 50% ценных бумаг, обращающихся на рынке, будут доступны неквалифицированным инвесторам без тестирования. Об этом сообщил во время прямого эфира у блогера Виктории Шергиной в Instagram руководитель Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России Михаил Мамута.

"Достаточно много ценных бумаг и финансовых инструментов будут доступны инвесторам без какого-либо тестирования. Это тоже важно понимать. То есть мы примерно прикидывали: где-то 50% всех ценных бумаг, примерно, обращающихся сейчас на рынке, будут по-прежнему доступны без тестирования", - сказал руководитель службы регулятора.

Без тестирования, как отметил Мамута, можно будет купить облигации российских эмитентов с высоким рейтингом, с инвестиционным рейтингом, в том числе государственные ценные бумаги, ряд субфедеральных облигаций, облигации российских "голубых фишек"; акции из высших котировальных списков бирж, большой класс иностранных ценных бумаг. Также без тестирования можно покупать большинство иностранных акций, которые входят в индексы известных иностранных бирж. По его словам, если бумага входит в индекс, который содержится в списке из 42 индексов, она будет покупаться без тестирования. Также без тестирования будут продаваться БПИФы, спонсируемые ETF.

На вопрос, будут ли тесты сдаваться у каждого брокера отдельно или будет общая база с данными обо всех инвесторах, Мамута сообщил, что пока такой базы "нет чисто технически". "Я надеюсь, что брокеры ее за небольшое время создадут, может быть, за год - два - три. Это я сейчас не берусь прогнозировать. И когда будет единая база, то сдача теста у одного брокера будет засчитываться в том числе у других брокеров. Сейчас пока такой базы нет, тест сдается у каждого брокера, скажем так, индивидуально", - ответил Мамута.

История вопроса

Обязательное тестирование неквалифицированных инвесторов - физических лиц для совершения сделок со сложными финансовыми инструментами было введено законом, принятым Госдумой в июле 2021 года (закон от 31 июля 2020 г. № 306-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О рынке ценных бумаг" и отдельные законодательные акты Российской Федерации"). Инвесторам при отрицательном результате тестирования закон позволяет совершить сделку на сумму не более 100 тыс. рублей, только если они информированы о возможных рисках и принимают их. Согласно первоначальной редакции закона, тестирование должно было начаться 1 апреля 2022 года.

В дальнейшем этот срок был изменен поправками, принятыми Госдумой в мае 2021 года. Закон от 11.06.2021 № 192-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" сдвинул этот срок на полгода ранее - на 1 октября 2021 года. До этого времени неопытные инвесторы могут приобретать менее рискованные финансовые инструменты, например такие, как облигации российских эмитентов с рейтингом не ниже установленного советом директоров Банка России.

Порядок тестирования неквалифицированных инвесторов перед сделками со сложными финансовыми инструментами содержится в базовом стандарте защиты прав и интересов клиентов брокеров. Правила тестирования были разработаны с участием НАУФОР и НФА и согласованы комитетом по стандартам по брокерской деятельности при Банке России. Базовый стандарт в новой редакции, содержащей порядок тестирования, был утвержден Банком России в августе 2021 года.