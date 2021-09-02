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Смена власти в Афганистане

МИД Белоруссии: Афганистан для Минска представляет серьезный экономический интерес

При этом нужно посмотреть, как будет развиваться ситуация внутри Афганистана, считает глава ведомства Владимир Макей

МИНСК, 2 сентября. /ТАСС/. Белоруссия будет наблюдать за развитием внутриполитической ситуации в Афганистане, по-прежнему считая эту страну перспективным торгово-экономическим партнером. Об этом заявил журналистам в четверг глава МИД Белоруссии Владимир Макей.

"Нельзя торопиться. Надо посмотреть, как будет развиваться ситуация внутри Афганистана, какое будет сформировано правительство, о каких политических принципах они заявят, как будут выстраивать отношения с соседями. Самое главное, чтобы было четкое понимание того, что из Афганистана не должна исходить угроза для сопредельных стран и нашего государства", - отметил глава белорусского МИД.

По его словам, "этот регион в целом и Афганистан как страна представляет для нас серьезный интерес". "У нас, например, в прошлом году было более $180 млн товарооборота с этой страной и в основном это был наш экспорт", - уточнил Макей. "Мы были бы заинтересованы в том, чтобы иметь нормальные торгово-экономические отношения со страной, которая проповедует принципы миролюбия, дружбы с соседями и не создает напряженности в регионе", - заявил глава МИД Белоруссии.

Теги
АфганистанБелоруссияМакей, Владимир ВладимировичСмена власти в Афганистане
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