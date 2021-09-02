Эксперт заявил, что экспорт сырья на севере Дальнего Востока может удвоиться к 2030 году

ВЛАДИВОСТОК, 2 сентября. /ТАСС/. Создание мощной полиметаллической промышленности на северной макротерритории Дальнего Востока, куда входят Якутия, Магадан и Чукотка, позволит нарастить экспорт сырья с текущих $3,9 млрд до $7,8 млрд к 2030 году. Такое мнение высказал в четверг ТАСС координатор экспертного совета Проектного офиса развития Арктики (ПОРА), доцент кафедры государственного управления и публичной политики института общественных наук РАНХиГС Александр Воротников.

В июле Министерство РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики начало использовать деление Дальневосточного федерального округа (ДФО) на четыре экономические провинции в зависимости от подходов к экономическому развитию: Приграничную (Приморский и Хабаровский края, Амурская область и Еврейская автономная область), Забайкальскую (Бурятия и Забайкалье), Северную (Якутия, Магаданская область и Чукотка) и Островную (Сахалин и полуостров Камчатка).

"Оценка стоимости запасов месторождений Северной макротерритории составляет $4,3 трлн. Разработка программы поддержки импорта технологий и внедрения роботизированной техники в добычу полезных ископаемых, налоговые льготы, создание новой полиметаллической отрасли промышленности, основанной на добыче и переработке олова, меди, железа и прочего металлического сырья, увеличение объемов добычи и переработки газа могут привести к росту экспорта сырья с $3,9 млрд (по итогам 2020 года) до $7,8 млрд к 2030 году", - сказал собеседник агентства.

Совокупная площадь трех регионов составляет 4 267 тыс. кв. км (24,9% от территории страны и 61,4% - от Дальнего Востока). Оценка стоимости крупнейших запасов составляет около $794,6 млрд. Северные территории отнесены к Арктической зоне РФ. Регионы имеют выход к Охотскому, Восточно-Сибирскому, Чукотскому, Берингову морям, а также к морю Лаптевых.