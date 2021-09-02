Эксперт: общие выбросы электромобилей в четыре раза превышают выбросы обычных авто

МОСКВА, 2 сентября. Экологичность электромобилей спорна: если посчитать выбросы от производства электроэнергии, то двигатель внутреннего сгорания выбрасывает в четыре раза меньше, сказал в четверг главный редактор журнала "Экоград" Игорь Панарин на II марафоне "Новое знание".

"С учетом тех выбросов, которые происходят при зарядке аккумуляторов, выбросы электромобилей в четыре раза больше. Другое дело, что они могут быть отнесены в другое место. Это получается экспорт накопленного ущерба", - считает Панарин.

Кроме того, расход энергии электромобиля в четыре-пять раз больше для того, чтобы проехать условные 100 км пути.

"Тезис об экологичности электротранспорта неоднозначен. Электротранспорт вкупе ничем не экологичнее транспорта с двигателем внутреннего сгорания. Там, где электромобиль эксплуатируется, он, конечно, гадит меньше, чем двигатель внутреннего сгорания, но в целом - в четыре раза больше", - утверждает Панарин.

С неоднозначностью тезиса в ходе дебатов, проведенных обществом "Знание", согласилась заместитель генерального директора по управлению коммуникациями компании "Микрон" Ольга Пестерева.

"Если абстрагироваться от тех мест, где электромобили и батареи производят, в тех местах, где ими пользуются, дышать будет существенно легче и полезнее для здоровья… Пока что, до сих пор бензиновое лобби перелоббировало электрическое, а сейчас мы стоим, возможно, на пороге изменений, когда электрическое лобби возьмет реванш", - считает Пестерева.