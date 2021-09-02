Авиарегулятор США запретил полеты космолетов Virgin Galactic на время расследования

ВАШИНГТОН, 2 сентября. /ТАСС/. Федеральное авиационное управление (ФАУ) США временно запретило космолетам компании Virgin Galactic совершать полеты, пока ведомство не завершит расследование инцидента с отклонением от курса корабля Unity-22 в ходе суборбитального полета 11 июля или же не придет к выводу, что полеты безопасны.

"Virgin Galactic не может возобновлять полеты кораблей [серии] SpaceShipTwo до тех пор, пока ФАУ не утвердит окончательный отчет о расследовании нештатной ситуации или же не придет к выводу, что проблемы, связанные с нештатной ситуацией, не влияют на безопасность людей", - отмечается в тексте заявления ведомства, которое распространили в четверг американские СМИ.

Ранее ФАУ начало расследование инцидента 11 июля, грозившего кораблю аварийной посадкой. По данным журнала The New Yorker, во время снижения Unity-22 отклонился от траектории, пролегавшей в рамках выделенного ФАУ специального для этого полета воздушного пространства. Инцидент мог произойти по причине того, что во время взлета двигатели космолета работали на несколько секунд дольше запланированного.

Представители компании признали, что Unity-22 на протяжении более полутора минут снижался не по заданной траектории. При этом, по данным Virgin Galactic, отклонение корабля от курса было спровоцировано ветрами в верхних слоях атмосферы. Пилоты-испытатели действовали согласно инструкциям, а подобные инциденты отрабатываются в ходе подготовки к полетам, подчеркнули в компании.

Virgin Galactic - одна из фирм, которые собираются осуществлять регулярные туристические полеты в космос. Такие же планы имеются у компаний Blue Origin Джеффа Безоса и SpaceX Илона Маска.