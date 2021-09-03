В "Школе защитников природы" на Камчатке появятся новые направления

ВЛАДИВОСТОК, 3 сентября. /ТАСС/. Новые направления подготовки появятся в программе "Школы защитников природы". В рамках следующего набора будут готовить гидов и общественных инспекторов, сообщил в интервью ТАСС на Восточном экономическом форуме директор Кроноцкого государственного заповедника Петр Шпиленок.

"На первые смены приехали настолько мотивированные люди, которые с любовью, интересом, энергией занимались природоохранными проектами на полуострове, что целые драмы жизненные разыгрывались - люди прилетели как волонтеры, а остались жить на Камчатке. Поэтому я считаю, что практическая часть курса прошла успешно. <…> Сейчас начинается новый набор, и помимо волонтерского направления, добавляется гидское. Кроме того, мы немного переформатируем инспекторский подход: сейчас разговариваем с регионом, чтобы ввести категорию "общественный инспектор", - сказал Шпиленок.

Первую пилотную смену "Школы защитников природы" запустили на Камчатке в конце 2020 года. Обучение по направлению "эковолонтер" начали проходить 26 камчатцев. Проект организовали по поручению вице-премьера - полномочного представителя президента в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева, по поручению главы правительства Михаила Мишустина выделили дополнительное федеральное финансирование. Главная цель "Школы защитников природы" - подготовка кадров для работы в природоохранной сфере полуострова.

VI Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 2-4 сентября в гибридном формате, главная тема деловой программы - "Новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире". Помимо основных мероприятий состоится Молодежный ВЭФ и форум "ВЭФ Юниор", а также выставка "Улица Дальнего Востока". Организатором форума выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер и официальное фотохост-агентство мероприятия.