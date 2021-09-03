Росатом и Минвостокразвития подписали соглашение по проекту Большого Севморпути

ВЛАДИВОСТОК, 3 сентября. /ТАСС/. Представители госкорпорации "Росатом" и Министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики подписали в рамках Восточного экономического форума соглашение по развитию проекта Большого Северного морского пути. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба Росатома.

"Большой Северный морской путь от Мурманска до Владивостока играет важнейшую роль в обеспечении транспортной безопасности, связывает по морю европейскую часть России с Дальним Востоком.[…] Мы заинтересованы в наращивании сотрудничества при реализации этого проекта как с российскими партнерами, так и с зарубежными коллегами", - заявил генеральный директор ГК "Росатом" Алексей Лихачев

Со стороны госкорпорации соглашение подписал генеральный директор Алексей Лихачев, со стороны Минвостокразвития - его глава Алексей Чекунков.

Как отмечается в сообщении, стороны планируют координировать и осуществлять действия, направленные на развитие Большого Северного морского пути. Эти меры помогут обеспечить устойчивый рост экспортного, каботажного и транзитного грузопотока.

Границы Северного морского пути - от Карских Ворот на западе до мыса Дежнева на Чукотке. Так называемый Большой Северный морской путь включает Архангельскую и Мурманскую области, Санкт-Петербург и Дальний Восток от границы Севморпути на Чукотке до Владивостока.

VI Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 2-4 сентября в гибридном формате, главная тема деловой программы - "Новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире". Помимо основных мероприятий состоится Молодежный ВЭФ и форум "ВЭФ Юниор", а также выставка "Улица Дальнего Востока". Организатором форума выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер и официальное фотохост-агентство мероприятия.

В новость внесена правка (3:34) - уточняются стороны, поодписавшие соглашение