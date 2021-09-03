Минприроды может выделить 15 млрд рублей на обновление техники "Росгеологии"

ВЛАДИВОСТОК, 3 сентября. /ТАСС/. Минприроды предусмотрело выделение 15 млрд рублей на техническое перевооружение "Росгеологии" в течение трех лет. Об этом заявил глава министерства Александр Козлов в ходе сессии в рамках ВЭФ-2021.

"Мы предусмотрели выделение 15 млрд рублей на три года на техническое перевооружение компании", - сказал он.

По словам Козлова, это предложение было поддержано премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.

Ранее в интервью телеканалу "Россия-24" Козлов говорил, что уровень износа оборудования "Росгеологии" в настоящий момент составляет более 90%, в 2022 году начнется обновление парка техники холдинга.

"Росгеология" - российский многопрофильный геологический холдинг, осуществляющий полный спектр услуг, связанных с геологоразведкой. 100% акций "Росгеологии" находятся в собственности государства.

О форуме

VI Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 2-4 сентября в гибридном формате, главная тема деловой программы - "Новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире". Помимо основных мероприятий состоятся Молодежный ВЭФ и форум "ВЭФ Юниор", а также выставка "Улица Дальнего Востока". Организатором форума выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер и официальное фотохост-агентство мероприятия.