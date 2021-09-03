Директор Кроноцкого заповедника рассказал, что сдерживает развитие экотуризма на Камчатке

ВЛАДИВОСТОК, 3 сентября. /ТАСС/. Недостаток систем переработки мусора на Камчатке сдерживает развитие в регионе экологического туризма и делает его небезопасным. Таким мнением поделился в интервью ТАСС на Восточном экономическом форуме директор ФГБУ "Кроноцкий государственный заповедник" Петр Шпиленок.

"Главное препятствие [развития экотуризма в крае] - это мусор. Туризм генерирует огромное количество мусора, а у нас нет ни систем переработки, ни системы с обращением отходов. <…>. Нужны системные решения этого вопроса с применением современных технологий, в том числе доработка законодательства о временном складировании мусора, его частичной переработки. И эти проблемы на Камчатке нужно решить, потому что это еще вопрос безопасности. Это все привлекает внимание медведей, они пробуют человеческую пищу - у них случается рефлекс: запах человека начинает ассоциироваться с едой. И это уже вопрос безопасности на туристических маршрутах", - сказал Шпиленок.

В мае вице-премьер Дмитрий Чернышенко во время рабочей поездки на Камчатку сообщил, что доля предложений по экотуризму в России составляет 2% от общего числа, что, по его мнению, очень мало для страны с самой большой в мире площадью особо охраняемых природных территорий.

VI Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 2-4 сентября в гибридном формате, главная тема деловой программы - "Новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире". Помимо основных мероприятий состоится Молодежный ВЭФ и форум "ВЭФ Юниор", а также выставка "Улица Дальнего Востока". Организатором форума выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер и официальное фотохост-агентство мероприятия.