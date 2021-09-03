ВЭБ.РФ и Росатом планируют развивать транспортную инфраструктуру на Сахалине

ВЛАДИВОСТОК, 3 сентября. /ТАСС/. Правительство Сахалинской области, ВЭБ.РФ и Росатом подписали соглашение о комплексной модернизации и развитии общественного транспорта в регионе в рамках Восточного экономического форума. Об этом сообщили в пресс-службе ВЭБ.РФ.

"Планируется внедрить интеллектуальную транспортную систему, а также расширить сеть электрозарядных станций. В целом предполагается сделать упор на экологичных видах общественного транспорта", - пояснили там. Госкорпорация "Росатом" выступит в роли технологического партнера, а ВЭБ.РФ - финансового и методологического. Соглашение действует пять лет с возможностью пролонгации.

"Островной регион последовательно решает задачу по снижению вредных выбросов в атмосферу, которую поставил президент России Владимир Путин. Один из основных путей - перевод общественного транспорта на экологические виды топлива", - отметил губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко. "Для этого в области развивают соответствующую инфраструктуру. Растет количество стационарных и передвижных заправок для машин на газомоторном топливе. За два года планируется установить до 1 тыс. зарядных станций для автомобилей на электротяге во всех муниципальных образованиях. Планируется, что с 2022 по 2024 годы в Южно-Сахалинске появится 125 электробусов. Это позволит отказаться от дизельных и бензиновых автобусов на муниципальных маршрутах", - добавил он.

Лимаренко считает, что внедрение интеллектуальной системы управления общественным транспортом позволит сделать пассажирские перевозки более эффективными, снизить количество выбросов и улучшить состояние атмосферы в городах.