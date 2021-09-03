Компания "Удоканская медь" застроит социальными объектами поселок в Забайкалье

ВЛАДИВОСТОК, 3 сентября. /ТАСС/. Минвостокразвития России, правительство Забайкальского края и Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики подписали соглашение с компанией "Удоканская медь" (входит в холдинговую компанию USМ Алишера Усманова) по строительству объектов социальной инфраструктуры в поселке Новая Чара на севере Забайкалья. Соглашение подписали 3 сентября на площадке Восточного экономического форума, сообщила пресс-служба Минвостокразвития РФ.

"Проект предполагает строительство культурно-досугового центра, физкультурно-оздоровительного комплекса и нового комплекса Каларской центральной районной больницы. Стороны рассматривают возможность реализации проекта на основании концессионного соглашения в рамках разработанной Минвостокразвития России программы "Дальневосточная концессия". Объем необходимых инвестиций оценивается в 5 млрд рублей", - говорится в сообщении.

Как подчеркнул губернатор Забайкальского края Александр Осипов, создать современную инфраструктуру в Каларском округе Забайкалья сложно из-за труднодоступности - автомобильное сообщение этой территории с крупными городами отсутствует, а время в пути между Новой Чарой и Читой на поезде превышает 2,5 суток.

"Задача непростая, но крайне важная, во-первых, для нескольких тысяч местных жителей, во-вторых, для успешной реализации Удоканского проекта. Это позволит привлечь и как можно больше новых жителей в Каларский округ, позволит строить новое жилье на севере. Параллельно комфортная инфраструктура даст хороший импульс для развития туристической отрасли Кодара", - добавил глава Забайкалья.

Усовершенствованный механизм государственно-частного партнерства, который Минвостокразвития России назвало арктической и дальневосточной концессиями, направят на возведение объектов инфраструктуры, он затронет интересы всех участников: государства, пользователей инфраструктуры и общества. По расчетам министерства, новые концессии смогут привлечь порядка 2,5 трлн рублей частных инвестиций.

Удоканское месторождение с ресурсами 26,7 млн т меди в Каларском районе является крупнейшим в России и одним из самых больших в мире. Его освоение включает разработку и строительство первой очереди горно-металлургического комбината по производству катодной меди и медного концентрата, открытого рудника производительностью до 12 млн т руды в год и выпуском до 125 тыс. т меди в год, создание соответствующей инфраструктуры. Планируется, что первая очередь комбината будет введена в эксплуатацию в 2022 году.

О форуме

VI Восточный экономический форум, на площадке которого состоялось совещание, проходит во Владивостоке 2-4 сентября в гибридном формате, главная тема деловой программы - "Новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире". Помимо основных мероприятий состоится Молодежный ВЭФ и форум "ВЭФ Юниор", а также выставка "Улица Дальнего Востока". Организатором форума выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер и официальное фотохост-агентство мероприятия.