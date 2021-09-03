Японская JGC: отрасль тепличного хозяйства в Хабаровске нуждается в системной поддержке

ТОКИО, 3 сентября. /ТАСС/. Отрасль тепличного хозяйства в Хабаровске нуждается в системной поддержке со стороны российских властей, а также выделении субсидий для развития. Об этом заявил в пятницу председатель правления, генеральный директор JGC Holdings Corporation Масаюки Сато.

"Объем производства на нашем тепличном комплексе в Хабаровске составляет 1,8 тыс. т в год. Сейчас прорабатывается вопрос о развитии бизнеса во Владивостоке по модели франчайзинга. Мы планируем начать продажу японских сортов клубники со следующего сезона. Бренд "Новый день" также рассматривает возможность вдвое увеличить площадь теплиц", - сказал он на сессии "Бизнес-диалог "Россия - Япония", которая проходит в рамках Восточного экономического форума в режиме онлайн.

Однако, по его словам, эта отрасль испытывает трудности в связи с рядом проблем, включая колебания курса рубля. "В частности, увеличиваются затраты на выполнение проекта по расширению площади теплиц. Мы хотели бы обратиться к российским властям с просьбой об оказании системной поддержки отрасли и предоставлении субсидий юридическим лицам", - добавил Сато.

Инвестиционные проекты в сфере тепличного хозяйства в Хабаровске реализует российско-японское предприятие "Джей джи си эвергрин", которое на площадке территории опережающего развития "Хабаровск" построило 4,9 га теплиц, в планах расширение до 10,3 га.

VI Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 2-4 сентября в гибридном формате, главная тема деловой программы - "Новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире". Помимо основных мероприятий, состоится Молодежный ВЭФ и форум "ВЭФ Юниор", а также выставка "Улица Дальнего Востока". Организатором форума выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер и официальное фотохост-агентство мероприятия.