Хабаровский край подал заявку на проведение чемпионата WorldSkills в 2023 году

ВЛАДИВОСТОК, 3 сентября. /ТАСС/. Власти Хабаровского края подали заявку на проведение всероссийского чемпионата WorldSkills в Хабаровске в 2023 году. Об этом врио губернатора региона Михаил Дегтярев сообщил журналистам на Восточном экономическом форуме.

"Мы подали заявку на проведение всероссийского чемпионата WorldSkills на 2023 год. Потому что мы хотим развивать среднее профессиональное образование как промышленно развитый регион. Хотим, чтобы наши ребята свои компетенции повышали", - сказал Дегтярев.

WorldSkills (в России - "Молодые профессионалы") - международное некоммерческое движение, направленное на повышение престижа рабочих профессий, статуса и стандартов профессиональной подготовки как в отдельной стране, так и во всем мире. Движение основано в 1953 году и на данный момент насчитывает 76 стран-участниц. Россия официально стала членом WorldSkills International в 2012 году.

VI Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 2-4 сентября в гибридном формате, главная тема деловой программы - "Новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире". Помимо основных мероприятий состоится Молодежный ВЭФ и форум "ВЭФ Юниор", а также выставка "Улица Дальнего Востока". Организатором форума выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер и официальное фотохост-агентство мероприятия.