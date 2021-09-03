Центр "Амурский тигр" и Росконгресс проведут мировой форум по сохранению тигра в 2022 году

ВЛАДИВОСТОК, 3 сентября. /ТАСС/. Фонд Росконгресс и центр "Амурский тигр" совместно проведут международный форум по сохранению мировой популяции амурского тигра в нулевой день ВЭФ в 2022 году, сообщает в пятницу пресс-служба центра.

"Одним из главных совместных мероприятий с центром "Амурский тигр" станет международный форум по вопросу сохранения мировой популяции амурского тигра в нулевой день VII Восточного экономического форума в 2022 году. Форум объединит руководителей стран, где обитают редкие хищники, представителей профильных министерств и ведомств, ученых, международных экспертов в области защиты исчезающих видов животных. Главная задача предстоящего мероприятия - разработать стратегию действий по сохранению амурских тигров и обеспечению роста отдельных подвидов и мировой популяции тигров на планете", - цитирует пресс-служба директора фонда Александра Стуглева.

В рамках ВЭФ состоялась церемония подписания соглашения о сотрудничестве между Росконгрессом и центром "Амурский тигр", в мероприятии приняли участие Стуглев и гендиректор центра Сергей Арамилев. Соглашение подразумевает объединение усилий с целью развития сотрудничества, обмена данными для расширения партнерской сети, а также укрепления сотрудничества с зарубежными партнерами.

"Росконгресс является оператором значимых для всего мира событий в экономической сфере. А экономическое развитие в том числе тесно связано с вопросами экологии. Нам крайне важно в свою очередь быть полезными Росконгрессу в качестве экспертов, которые понимают проблемы в области охраны природы, и могут предложить пути их решения", - приводятся в сообщении слова Арамилева.

VI Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 2-4 сентября в гибридном формате, главная тема деловой программы - "Новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире". Помимо основных мероприятий состоится Молодежный ВЭФ и форум "ВЭФ Юниор", а также выставка "Улица Дальнего Востока". Организатором форума выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер и официальное фотохост-агентство мероприятия.