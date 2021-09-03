"Росатом" оценивает стоимость двух ледоколов для Севморпути в 120 млрд рублей

ВЛАДИВОСТОК, 3 сентября. /ТАСС/. "Росатом" оценивает стоимость двух дополнительных ледоколов для Северного морского пути в 120 млрд рублей. Об этом сообщил журналистам замдиректора дирекции Севморпути госкорпорации "Росатом" Максим Кулинко в кулуарах ВЭФ-2021.

"Предварительно мы посчитали, что стоимость двух ледоколов будет в пределах 120 млрд рублей", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

По его словам, строительство дополнительных двух атомных ледоколов послужит инфраструктурной поддержкой для регулярного сообщения по транзитной линии.

"Мы считаем, что конечно, должна быть дополнительная такая вот стройка двух ледоколов, поддержана государством. И это на будущее позволит несколько снижать ставки ледокольной проводки", - пояснил Кулинко.

"Мы считали в ценах соответствующих лет, но конечно, возможно, их надо будет пересчитать, потому что предварительно у нас получилось 118 млрд, но сейчас аккуратно достаточно говорю - в пределах 120, имея в виду, что это уже все-таки серийные ледоколы", - отметил Кулинко, отвечая на вопрос о том, заложен ли в эту стоимость риск повышения цен на металл и стройматериалы.

По его словам, "Росатом" прорабатывает с Минфином возможность финансирования двух дополнительных ледоколов за счет средств федерального бюджета.

"Мы рассчитываем, что если все решения будут приняты, то их должен будет строить скорее всего "Балтийский завод". С учетом уже тех компетенций, которые он приобрел при строительстве головного и серийного ледоколов", - заключил Кулинко.