Титов попросил генпрокурора проверить снижение энерготарифов для бизнеса Дальнего Востока

ВЛАДИВОСТОК, 3 сентября. /ТАСС/. Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов попросил 3 сентября генерального прокурора России Игоря Краснова проверить фактическое снижение энерготарифов для бизнеса Дальнего Востока в связи с поступающими жалобами от промышленных потребителей.

В 2016 году президент России Владимир Путин подписал поправки в закон "Об электроэнергетике", обеспечивающие снижение энерготарифов для промышленных потребителей Дальнего Востока до среднероссийского уровня за счет надбавки к цене на мощность в европейской, уральской, сибирской частях России. Поправки вступили в силу с 1 января 2017 года.

"В свое время для того, чтобы снизить стоимость электроэнергии на Дальнем Востоке, был принят специальный механизм выравнивания тарифов на электроэнергию для части потребителей Дальнего Востока до среднероссийского уровня. То есть была поднята стоимость электроэнергии в других регионах, чтобы понизить на Дальнем Востоке. К сожалению, мне жалуются предприниматели, что они так и не увидели снижения. Могут ли нам показать расчеты и доказать, что стоимость была реально снижена", - сказал Титов на одной из сессий Восточного экономического форума, обращаясь к участвующему в дискуссии генпрокурору.

VI Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 2-4 сентября в гибридном формате, главная тема деловой программы - "Новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире". Помимо основных мероприятий, состоятся Молодежный ВЭФ и форум "ВЭФ Юниор", а также выставка "Улица Дальнего Востока". Организатором форума выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер и официальное фотохост-агентство мероприятия.