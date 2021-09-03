Минпромторг РФ предлагает скорректировать сезонные нормы загруженности фур с продуктами

ВЛАДИВОСТОК, 3 сентября. /ТАСС/. Минпромторг предлагает увеличить допустимый уровень загруженности фур с продуктами в сезон сбора овощей для того, чтобы они не ходили недозагруженными. Об этом в интервью ТАСС сообщил заместитель министра промышленности и торговли России Виктор Евтухов.

"Очень важный вопрос, с чем я согласен, это предельно допустимая масса транспортного средства с продуктом. Нагрузка на ось так называемая, и поэтому машина ходит недозагруженная. Здесь надо, конечно, принимать решение", - сказал он.

По его словам, это поможет снизить затраты на логистику, что может отразиться на конечной стоимости продукции в торговых сетях. Он сообщил о том, что свою позицию Минпромторг уже озвучил вице-премьеру Виктории Абрамченко. "Это давний приказ Минтранса, мы его обсуждали в связи с перевозкой продукции лесопромышленного комплекса. По продуктам питания все-таки надо делать исключения на тот период, когда у нас сезон сбора овощей", - заключил Евтухов.

Как сообщалось ранее, регионы России устанавливают сезонные ограничения нагрузки на ось, превышение которой требует получения специального пропуска.