ГТЛК готова вложить до $2,5 млрд в контейнеровозы для Северного морского пути

ВЛАДИВОСТОК, 3 сентября. /ТАСС/. Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) готова инвестировать в проекты развития Северного морского пути - в частности, вложить до $2,5 млрд в приобретение контейнеровозов. Об этом на полях Восточного экономического форума сообщил гендиректор ГТЛК Евгений Дитрих.

"Мы знаем, что в планах построить до восьми контейнеровозов ледового класса вместимостью до 6 тыс. TEU каждый. Совокупный объем инвестиций может составить до $2,5 млрд. ГТЛК готова выступить в качестве партнера, как участник финансирования строительства контейнеровозов, так и создания транзитных хабов большого Северного морского пути", - сказал он.

ГТЛК - крупнейшая лизинговая компания в России, специализирующаяся на лизинге транспортных объектов (самолеты, водный и железнодорожный транспорт, автомобили и спецтехника). Компания на 100% находится в собственности Российской Федерации. Управление организацией осуществляет Минтранс.

VI Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 2-4 сентября в гибридном формате, главная тема деловой программы - "Новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире". Помимо основных мероприятий состоится Молодежный ВЭФ и форум "ВЭФ Юниор", а также выставка "Улица Дальнего Востока". Организатором форума выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер и официальное фотохост-агентство мероприятия.