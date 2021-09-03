ВОЗ рассчитывает на продуктивное сотрудничество с Россией в Восточной Европе

ВЛАДИВОСТОК, 3 сентября. /ТАСС/. Всемирная организация здравоохранения благодарна России за поддержку по нескольким направлениям и рассчитывает на дальнейшее продуктивное сотрудничество в Восточноевропейском регионе. Об этом заявила в пятницу директор по чрезвычайным ситуациям Европейского регионального бюро ВОЗ Дорит Ницан на сессии Восточного экономического форума.

"Хочу поблагодарить Российскую Федерацию за вашу поддержку, за то, что вы делитесь опытом, экспертными знаниями и обеспечиваете логистику, - сказала она. - Мы в ВОЗ очень надеемся, что у нас будут хорошие новости и продуктивное восточноевропейское сотрудничество. Не могу передать, насколько мы благодарны за вашу помощь и за то, что вы являетесь такими надежными друзьями Всемирной организации здравоохранения".

Ницан в рамках двустороннего сотрудничества России и ВОЗ также особо отметила несколько совместных проектов с Роспотребнадзором. "Во-первых, это финансовая поддержка, и эксперты от Российской Федерации, которые работают также в Европе, - продолжила она. - Мы вместе разрабатываем новые стратегии в Европейском регионе. Очень важна и программа тренировок, которая на этой неделе была запущена. Группа работает очень интенсивно. Началась работа этой команды с 31 августа".

По словам представителя ВОЗ, комплекс тренировок по развертыванию мобильных лабораторий, который "учитывает возрастающие сложности" и подразумевает их моделирование, очень "поможет в работе" медиков. "Ждем наших встреч в Казани в рамках запланированных мероприятий", - добавила специалист.

Ницан не оставила без внимания и взаимодействие сторон в сфере противодействия биологическим вызовам. "Мы искренне благодарны за то, что вы укрепляете работу по сопротивлению биологическим угрозам, - подчеркнула она. - Мы видим, что у вас есть возможности опираться на серьезную выстроенную систему здравоохранения и обеспечения биобезопасности".