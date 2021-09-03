"Колмар" планирует к 2023 году увеличить объем добычи и переработки угля в год вдвое

ВЛАДИВОСТОК, 3 сентября. /ТАСС/. Угледобывающая компания "Колмар" планирует к 2023 году увеличить вдвое объем мощности добычи и переработки угля в год. Об этом сообщила в пятницу на сессии Восточного экономического форума председатель совета директоров АО "Колмар груп" Анна Цивилева.

"Мощность добычи, переработки угля на сегодняшний момент составляет 12 млн т угля в год. К 2023 году это количество увеличится вдвое", - сказала Цивилева. Она отметила, что компания "Колмар" в 2020-2021 гг. ввела в эксплуатацию, построила основные производственные объекты. "Это сейчас на данном этапе три обогатительные фабрики, три новые шахты и терминал по перевалке угля в Хабаровском крае", - добавила Цивилева.

"Колмар" является якорным резидентом территории опережающего развития "Южная Якутия", владеет Инаглинским и Денисовским горно-обогатительными комплексами в Нерюнгринском районе Якутии. Балансовые запасы компании превышают 1 млрд тонн угля.