{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Восточный экономический форум

"Колмар" планирует к 2023 году увеличить объем добычи и переработки угля в год вдвое

Основные производственные объекты компания ввела в эксплуатацию в 2020-2021 годы

ВЛАДИВОСТОК, 3 сентября. /ТАСС/. Угледобывающая компания "Колмар" планирует к 2023 году увеличить вдвое объем мощности добычи и переработки угля в год. Об этом сообщила в пятницу на сессии Восточного экономического форума председатель совета директоров АО "Колмар груп" Анна Цивилева.

"Мощность добычи, переработки угля на сегодняшний момент составляет 12 млн т угля в год. К 2023 году это количество увеличится вдвое", - сказала Цивилева. Она отметила, что компания "Колмар" в 2020-2021 гг. ввела в эксплуатацию, построила основные производственные объекты. "Это сейчас на данном этапе три обогатительные фабрики, три новые шахты и терминал по перевалке угля в Хабаровском крае", - добавила Цивилева.

"Колмар" является якорным резидентом территории опережающего развития "Южная Якутия", владеет Инаглинским и Денисовским горно-обогатительными комплексами в Нерюнгринском районе Якутии. Балансовые запасы компании превышают 1 млрд тонн угля.

Теги
РоссияВосточный экономический форум
Восточный экономический форум
Кабмин в 2,5 раза увеличит субсидирование кредитной ставки для инвесторов по нацпроекту
Вице-премьер Дмитрий Чернышенко отметил, что в этом году выделенный объем финансирования на программу исчерпан не будет
Читать полностью