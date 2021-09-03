"Почта России" и ГТЛК планируют совместно развивать беспилотную авиацию

ВЛАДИВОСТОК, 3 сентября. /ТАСС/. "Почта России" планирует использовать лизинговые инструменты Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК) для приобретения грузовых автономных авиасистем, а также инфраструктуры обеспечения перевозок: систем связи, наземных станций управления, площадок автоматического взлета и посадки беспилотников и другого оборудования. Соответствующее соглашение на Восточном экономическом форуме подписали генеральный директор "Почты России" Максим Акимов и генеральный директор ГТЛК Евгений Дитрих.

"Почта России" также планирует запустить беспилотную доставку по 48 маршрутам в четырех регионах - Камчатском крае, в Чукотском, Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском автономных округах.

Согласно оценкам "Почты", использование беспилотных летательных аппаратов увеличит среднюю скорость логистики на региональной маршрутной сети в 1,85 раза, позволит в перспективе нарастить объемы грузопотока в 11 раз и при этом снизит стоимость логистических сервисов в 1,81 раза.

"В 28 тыс. населенных пунктах нашей страны круглогодично доступно только авиасообщение. Летом в такие места можно добраться на лодке, зимой - на собаках, но круглый год - только по воздуху. Одна из наших ключевых задач - дать возможность жителям этих населенных пунктов быстро получать как социально-значимые грузы - например, лекарства, - так и посылки из интернет-магазинов. Соглашение, подписанное сегодня, поможет нам еще на шаг приблизиться к повышению доступности почтовых услуг на всей территории России", - отметил Акимов.

Дитрих добавил, что соглашение подтверждает приверженность обеих компаний развитию цифровых технологий. "Мы активно взаимодействуем с "Почтой России" по ряду направлений. В 2020 году мы заключили три сделки на поставку оборудования на 3 млрд рублей в рамках программы по льготному лизингу цифровых активов с государственным софинансированием. На Петербургском международном экономическом форуме-2021 подписали соглашение о сотрудничестве при исполнении программ цифрового развития и импортозамещения", - подчеркнул он.

О форуме

VI Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 2-4 сентября в гибридном формате, главная тема деловой программы - "Новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире". Помимо основных мероприятий состоится Молодежный ВЭФ и форум "ВЭФ Юниор", а также выставка "Улица Дальнего Востока". Организатором форума выступает Фонд Росконгресс.

ТАСС - генеральный информационный партнер и официальное фотохост-агентство мероприятия.