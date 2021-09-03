В Амурской области планируют построить фабрику по переработке всех видов руд

БЛАГОВЕЩЕНСК, 3 сентября. /ТАСС/. Группа компаний "Петропавловск" намерена использовать золотоизвлекательную фабрику в Амурской области для переработки руд нового месторождения Угличикан. Соглашение о реконструкции прежнего предприятия и о строительстве дополнительных мощностей подписали на Восточном экономическом форуме, сообщила в пятницу пресс-служба правительства Амурской области.

"На ВЭФ подписано соглашение о реконструкции Албынской золотоизвлекательной фабрики и строительстве дополнительных мощностей. Группа компаний "Петропавловск" намерена использовать существующую золотоизвлекательную фабрику для переработки руд нового месторождения Угличикан, находящегося на расстоянии 30 км", - говорится в сообщении.

Соглашение подписали АО "Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики", правительство Амурской области и акционерное общество "Управляющая компания "Петропавловск".

"Албынский рудник - это один из ключевых активов, на котором уже была построена фабрика, которая сейчас "дорабатывает" окисленные руды. Сейчас мы работаем с упорными рудами, которые требуют другой технологии. Предусмотрено несколько этапов развития Албынского узла: уже сейчас мы хотим модернизировать Албынскую фабрику, следующий шаг - это строительство отдельной фабрики, которая будет перерабатывать все руды, и упорные, и неупорные, и флотоконцентрат будет отправляться на Покровку. И следующий этап - это добыча на месторождении Угличикан с последующей переработкой на Албынской фабрике", - цитирует пресс-служба слова заместителя генерального директора по развитию региона компании "Петропавловск" Сергея Шумилова.

Объем капитальных вложений составит около 11 млрд рублей, планируют создать не менее 250 новых рабочих мест.

"Петропавловск" - одна из крупнейших золотодобывающих компаний в России. Активы компании находятся в Амурской области.

О форуме

VI Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 2-4 сентября в гибридном формате, главная тема деловой программы - "Новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире". Помимо основных мероприятий состоятся Молодежный ВЭФ и форум "ВЭФ Юниор", а также выставка "Улица Дальнего Востока". Организатором форума выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер и официальное фотохост-агентство мероприятия.