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Восточный экономический форум

Путин поддержал идею создания фонда страхования инвестиционных проектов в ДФО

С таким предложением выступил губернатор Камчатского края Владимир Солодов

ВЛАДИВОСТОК, 3 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин на встрече с модераторами ключевых сессий Восточного экономического форума одобрил предложение губернатора Камчатского края Владимира Солодова создать фонд страхования инвестиционных проектов в ДФО.

"Предложения продуманные, интересные, чувствуется что не только участники сессии, но и вы сами сформулировали их исходя из той практической работы, которой вы занимаетесь", - похвалил президент.

В ходе разговора Солодов посетовал, что при оценке качества проектов используется стандартная методика, по которой объективные особенности Дальнего Востока - удаленность, логистические трудности, низкая плотность населения - приводят к тому, что стандартные инвестиционные проекты на Дальнем Востоке получают оценку "на троечку" и требуют резервирования на уровне 35% от общего объема. "Это существенно ограничивает мотивацию банков и их желание кредитовать проекты на Дальнем Востоке. Мы вместе с участниками сессии хотим внести предложение о том, чтобы ограничить верхнюю планку резервов 10%, а оставшиеся 25% покрывать за счет фонда страхования инвестиционных проектов, который может быть создан на основе институтов развития и министерства развития Дальнего Востока", - сказал глава региона. По его словам, по предварительным расчетам размер фонда составит не более 1 млрд рублей ежегодно и позволит серьезно сдвинуть доступность кредитного финансирования для проектов на Дальнем Востоке.

В свою очередь глава Минфина Антон Силуанов предложил по заявленному проектному финансированию отработать вопрос с Центральным Банком. "Потому что вопрос нормативов, резервирования - это, конечно, позиция ЦБ. Мы вместе с Эльвирой Сахипзадовной [Набиуллиной] вопрос проработаем. Поскольку создается фонд страхования, который подставит плечо для заемщиков, мне кажется, это хорошая тема. Думаю, что ее вполне можно будет реализовать", - подчеркнул Силуанов.

Путин также поддержал мнение Силуанова и поручил Солодову соответствующим образом оформить эти предложения. "Я их в работу запущу. Попросим Центральный банк проработать вопросы, которые вы поставили", - заключил российский лидер.

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Путин, Владимир ВладимировичСилуанов, Антон ГермановичРоссияСолодов, Владимир ВикторовичВосточный экономический форум
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