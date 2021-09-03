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Восточный экономический форум
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Минэнерго заявило о завершении сезонного пика спроса на бензин

В ведомстве отметили, что ситуация стабилизируется

ВЛАДИВОСТОК, 3 сентября. /ТАСС/. Минэнерго ожидает стабилизации ситуации на рынке топлива в связи с окончанием пикового автомобильного сезона, сказал ТАСС министр энергетики РФ Николай Шульгинов в кулуарах Восточного экономического форума.

"Мы ожидаем, что будет снижение [и спроса, и предложения] на бирже в связи с окончанием пикового сезона", - сказал Шульгинов.

При этом он отметил, что в целом поставки бензина на бирже выросли относительно уровней 2019 и 2020 годов.

Павел Сорокин, заместитель Шульгинова, в свою очередь, добавил в беседе с ТАСС, что в настоящее время российские компании в среднем продают на бирже 34-35 тыс. тонн бензина в сутки, "чего достаточно, чтобы полностью удовлетворять весь спрос, который есть".

"Но сейчас, действительно, должен закончиться период пикового спроса, и мы ожидаем, что тогда нефтеперерабатывающие заводы перейдут снова к пополнению запасов, которые в периоды ремонтов были уменьшены, и ситуация дальше будет оставаться стабильной", - подтвердил он.

О форуме

VI Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 2-4 сентября в гибридном формате, главная тема деловой программы - "Новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире". Помимо основных мероприятий состоится Молодежный ВЭФ и форум "ВЭФ Юниор", а также выставка "Улица Дальнего Востока". Организатором форума выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер и официальное фотохост-агентство мероприятия.

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РоссияВосточный экономический форум
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