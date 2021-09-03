Портовая инфраструктура появится на юге Байкала в Бурятии в 2025 году

ВЛАДИВОСТОК, 3 сентября. /ТАСС/. Портовая инфраструктура и новые гостиницы появятся на южном Байкале в Кабанском районе Бурятии в 2025 году. Инвестиционное соглашение по проекту с резидентом территории опережающего развития "Бурятия" подписали в пятницу на Восточном экономическом форуме, сообщили в пресс-службе республиканского правительства.

"Глава Бурятии Алексей Цыденов подписал соглашение с компанией "Славное море" по реализации проекта в Кабанском районе. Это соглашение предусматривает строительство гостиниц и портовой инфраструктуры в поселке Выдрино", - сказали в пресс-службе.

Стоимость проекта - более 1 млрд рублей. Инвестор планирует начать работы в 2021 году, завершить - в 2025 году. До 2024 года планируется строительство гостиницы, причала и необходимой инфраструктуры для обслуживания судов, а также строительство водозаборной станции для снабжения проекта и населения питьевой водой. "На втором этапе - строительство пункта приема туристов в зимнее и летнее время на горе Мамай, также планируется соединение отеля и горы Мамай собственным шаттлом", - отметили в пресс-службе.

Инвестор как резидент ТОР "Бурятия" получит налоговые преференции и другие меры поддержки, оказываемые бизнесу на Дальнем Востоке.

VI Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 2-4 сентября в гибридном формате, главная тема деловой программы - "Новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире". Помимо основных мероприятий состоятся Молодежный ВЭФ и форум "ВЭФ Юниор", а также выставка "Улица Дальнего Востока". Организатором форума выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер и официальное фотохост-агентство мероприятия.