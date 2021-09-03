ФАС может провести проверки на рынке СУГ

ВЛАДИВОСТОК, 3 сентября. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России в настоящее время готовит меры для стабилизации цен на рынке сжиженных углеводородных газов (СУГ). Об этом журналистам сообщил замглавы службы Виталий Королев в кулуарах ВЭФ-2021.

"В целом СУГам уделяется большое внимание в настоящее время, это тоже предмет работы и Министерства энергетики и ФАС. В настоящее время вырабатывается комплекс мер, которые призваны стабилизировать ситуацию на рынках СУГов, потому что мы также получаем значительное количество обращений субъектов, которые говорят о необходимости принятия срочных мер", - отметил он.

Замглавы ФАС добавил, что при возникновении необходимости на рынке будут проведены проверки.

Стоимость СУГ в ходе биржевых торгов установила максимум в середине августа, после чего немного скорректировалась.

О форуме

VI Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 2-4 сентября в гибридном формате, главная тема деловой программы - "Новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире". Помимо основных мероприятий состоится Молодежный ВЭФ и форум "ВЭФ Юниор", а также выставка "Улица Дальнего Востока". Организатором форума выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер и официальное фотохост-агентство мероприятия.