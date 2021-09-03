"Известия": Росавиация просит кабмин выделить средства на тренажеры для пилотов

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Росавиация просит правительство выделить из федерального бюджета на период 2022-2024 годов средства на оборудование для подготовки пилотов, пишет в пятницу газета "Известия" со ссылкой на письмо замруководителя агентства Натальи Андриановой главам "Аэрофлота", S7, "Уральских авиалиний", Azur Air, Nordwind, Red Wings, "Азимута", "ИрАэро" и грузоперевозчика AirBridgCargo.

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко на совещании 22 июля поручил Минтрансу, Минфину и Росавиации проработать вопрос финансового обеспечения приобретения тренажеров и оборудования при поддержке авиакомпаний и за счет госпрограммы "Развитие транспортной системы", пишет газета со ссылкой на протокол. Росавиация запросила позицию у глав вышеперечисленных авиаперевозчиков.

В пресс-службе Минфина изданию сообщили, что вопрос рассматривается в рамках формирования проекта федерального закона "О федеральном бюджете на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов".

На авиаперевозчиков хотят частично возложить расходы по закупке тренажеров для образовательных учреждений, сказал газете источник в одной из авиакомпаний. Другой собеседник отметил, что Росавиация не в первый раз просит бизнес поддержать учебные заведения. "На протяжении ряда лет подготовка летных специалистов осуществляется в условиях хронического недофинансирования", - сообщается в отчете агентства за 2020 год.

В России для действующих пилотов недостаточно полнопилотажных тренажеров, сказал газете представитель авиакомпании Red Wings, уточнив, что материально-техническая база летных училищ обеспечивает первичную подготовку пилотов.

"До пандемии авиакомпании отправляли часть пилотов на периодическую подготовку за рубеж, хотя расходы при этом выше. Но в 2020-2021 годы это стало настоящей проблемой, дефицит тренажеров есть практически по всем типам эксплуатируемых в России судов, особенно острый - для Boeing 777 и Sukhoi Superjet 100", - добавил он, отметив, что стоимость полнопилотажных тренажеров сравнима со стоимостью самолетов, поэтому для компании имеет смысл их покупать только при наличии большого парка судов такого типа.

Компании заключают договоры с образовательными организациями и используют их тренажеры для подготовки действующих пилотов, заявил "Известиям" источник в отрасли.

Собственный тренажер для подготовки пилотов для судов семейства Airbus A320 есть у "Уральских авиалиний", сообщили газете в авиакомпании. "Аэрофлот", Utair и S7 самостоятельно покрывают все потребности по подготовке пилотов, уточнил газете собеседник в отрасли.