На ВЭФ подписали соглашение по созданию судов, работающих на метаноле

ВЛАДИВОСТОК, 3 сентября. /ТАСС/. Минвостокразвития, ВТБ, корпорация ВЭБ.РФ и группа компаний ЕСН подписали соглашение о намерениях по созданию судов, работающих на метаноле, на верфях России. Документ подписан на полях Восточного экономического форума. В режиме видеосвязи в церемонии принял участие президент России Владимир Путин.

ВЭБ.РФ, Корпорация развития Дальнего Востока и управляющая компания "Корпорация рыбы" подписали соглашение о реализации инвестиционного проекта комплексного развития рыбной логистики в России.