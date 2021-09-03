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Восточный экономический форум

На ВЭФ подписали соглашение по созданию судов, работающих на метаноле

Документ подписали Минвостокразвития, ВТБ, корпорация ВЭБ.РФ и группа компаний ЕСН

ВЛАДИВОСТОК, 3 сентября. /ТАСС/. Минвостокразвития, ВТБ, корпорация ВЭБ.РФ и группа компаний ЕСН подписали соглашение о намерениях по созданию судов, работающих на метаноле, на верфях России. Документ подписан на полях Восточного экономического форума. В режиме видеосвязи в церемонии принял участие президент России Владимир Путин.

ВЭБ.РФ, Корпорация развития Дальнего Востока и управляющая компания "Корпорация рыбы" подписали соглашение о реализации инвестиционного проекта комплексного развития рыбной логистики в России.

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РоссияВосточный экономический форум
Восточный экономический форум
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