Токаев назвал стратегическим соглашение с РФ по цифровой трансформации Казахстана

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назвал стратегическим и свидетельствующим о взаимном доверии соглашение с Россией по цифровой трансформации республики.

"Подписание меморандума о сотрудничестве между Казахстаном и группы компании "Сбер", на мой взгляд, является еще одним наглядным примером успешного развития двустороннего сотрудничества на качественно новой основе. Данный проект символизирует взаимное доверие наших государств, поэтому является поистине стратегическим по своему характеру", - сказал он в пятницу на церемонии подписания соглашения в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ).

Ранее премьер-министр Казахстана Аскар Мамин и глава Сбербанка Герман Греф подписали меморандум о сотрудничестве в сфере реализации проектов по цифровой трансформации Казахстана, переходу к платформенной модели цифровизации и концепции Data Driven Government.

О форуме

VI Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 2-4 сентября в гибридном формате, главная тема деловой программы - "Новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире". Помимо основных мероприятий состоится Молодежный ВЭФ и форум "ВЭФ Юниор", а также выставка "Улица Дальнего Востока". Организатором форума выступает Фонд Росконгресс.

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