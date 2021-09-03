Индекс деловой активности в сфере услуг РФ в августе снизился до 49,3 пункта

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Индекс деловой активности (PMI) в сфере услуг РФ в августе 2021 года снизился до 49,3 пункта против 53,5 пункта в июле. Об этом говорится в исследовании аналитического агентства IHS Markit.

Значение индекса ниже 50 пунктов указывает на снижение деловой активности, а выше этого уровня - на ее рост.

Таким образом, в России зафиксировано первое, хоть и незначительное снижение деловой активности в сфере услуг с декабря 2020 г., сообщили в агентстве. По данным IHS Markit, российские компании связывают такие показатели со снижением спроса со стороны клиентов и уменьшением притока новых заказов. При этом был зафиксирован рост спроса со стороны иностранных клиентов в пятый раз за полугодие.

Впервые с января 2021 г. было зафиксировано сокращение занятости. На фоне снижения спроса компании также не стремились расширять численность персонала. Эта тенденция совпала с резким уменьшением объема незавершенных работ, что свидетельствовало о незначительном давлении на производственные мощности. Кроме того, аналитики агентства фиксируют в августе снижение уровня деловых ожиданий компаний до девятимесячного минимума, вызванного опасениями относительно инфляции и будущего спроса.

Вместе с тем, как отмечается в исследовании, хотя августовские темпы инфляции закупочных цен были самыми низкими за семь месяцев, ценовое давление оставалось выше среднего исторического уровня. Рост ценового давления можно объяснить повышением цен поставщиков и увеличением расходов на коммунальные услуги, добавили в агентстве.

Оценка и прогноз активности сферы услуг

"Российские поставщики услуг указали на более сложные условия спроса, в результате чего деловая активность снизилась. Тем не менее, предприятия сферы услуг зафиксировали ослабление инфляционного давления по сравнению с высокими показателями, наблюдавшимися в последние месяцы. Тем не менее, компании все еще обеспокоены будущим ростом цен, что снижает деловые ожидания на предстоящий год", - подчеркнула экономист компании IHS Markit Шиан Джонс, комментарии которой приводятся в обзоре.

По ее словам, снижение активности было широко распространено в отраслях частного сектора. "Несмотря на ослабление темпов инфляции, повышенный рост цен будет учтен на предстоящем сентябрьском заседании ЦБ РФ. Наш текущий прогноз предполагает дальнейшее повышение процентных ставок, поскольку инфляция потребительских цен остается выше целевого уровня", - отметила Джонс.