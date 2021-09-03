Путин назвал приоритетной задачей развитие экономического потенциала Дальнего Востока

ВЛАДИВОСТОК, 3 сентября. /ТАСС/. Эффективное развитие экономического потенциала дальневосточных регионов - это приоритетная задача, для решения которой важно объединять усилия государства и бизнеса. Об этом заявил в пятницу президент РФ Владимир Путин в ходе церемонии подписания документов в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ) в режиме видеоконференции.

"Хотел бы подчеркнуть, эффективное развитие экономического и рекреационного потенциала, освоение уникальных природных ресурсов Дальнего Востока и других регионов - это общая приоритетная задача. В ее решении важно объединить усилия государства и бизнеса", - сказал Путин.

Он отметил, что на полях ВЭФ традиционно заключается целый ряд важных соглашений. В частности, в этот раз были подписаны соглашение о намерениях по реализации второй очереди освоения Удоканского медного месторождения в Забайкальском крае, соглашение о создании детского центра в Хабаровском крае, меморандум о создании морских судов, работающих на метаноле, соглашение о комплексном развитии рыбной логистики в России.

"Очень рассчитываю, что все подписанные документы будут реализованы в полном объеме и послужат росту экономики регионов, повышению качества жизни наших граждан", - резюмировал Путин.