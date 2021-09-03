Объем сделок с иностранными бумагами на СПБ бирже в августе 2021 года снизился на 8,56%

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Объем сделок с иностранными ценными бумагами на СПБ бирже по итогам августа 2021 года составил $28,69 млрд, что на 8,56% меньше, чем в июле 2021 года ($31,38 млрд) и на 88,84% больше, чем в августе 2020 года ($15,195 млрд). Об этом говорится в сообщении на сайте торговой площадки.

Среднедневной объем торгов иностранными бумагами в августе уменьшился на 8,56% по сравнению с июлем и составил $1,3 млрд. Участниками торгов за этот месяц было заключено 27,23 млн сделок.

Количество активных счетов инвесторов в августе уменьшилось на 2,26% и составило 854,65 тыс. (874,44 тыс. в июле). Количество счетов с позициями по ценным бумагам увеличилось по сравнению с июлем на 4,85%, составив 1,36 млн.

По состоянию на 31 августа на СПБ бирже было зарегистрировано 13,78 млн клиентских счетов, допущенных к торгам, что на 6,57% больше, чем месяцем ранее (12,93 млн в июле). Число уникальных клиентов выросло в сравнении с июлем на 6,65% до 9,39 млн.

Сделки с ценными бумагами

Сделки в августе заключались с 1,574 тыс. акциями и депозитарными расписками иностранных эмитентов, а также с 21 еврооблигацией. Объем сделок евробондами по итогам августа составил $3,01 млн.

Лидерами по объему торгов стали акции и депозитарные расписки Moderna (10,75% от общего объема торгов в августе), Virgin Galactic (7,89%), Tesla (4,46%), VipShop (3,85%), Alibaba (3,83%), Apple (1,96%), Robinhood (1,85%), MicroStrategy (1,8%), Advanced Micro Devices, Inc. (1,79%) и Amazon (1,62%).

В топ-10 акций и депозитарных расписок иностранных эмитентов в портфелях инвесторов вошли Alibaba (5,35%), Tesla (3,46%), Apple (3,35%), Virgin Galactic (3,65%), Amazon (2,98%), Freedom Holding (2,74%), Baidu (1,82%) и Boeing (1,72%).

Доля объема торгов ценными бумагами из списка индексов, утвержденных Банком России, в общем объеме торгов составила 46,85%. На утренние и дневные часы, в интервале с 10:00 до 16:30 мск, пришлось 18,64% месячного объема торгов, на торговые часы с 7:00 до 10:00 мск - 2,05%.