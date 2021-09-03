Путин: на РФ лежит огромная ответственность за рачительное отношение к природным ресурсам

ВЛАДИВОСТОК, 3 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин заявил, что на стране лежит "огромная ответственность" за то, чтобы "рачительно, по-хозяйски" относиться к природным ресурсам.

"Для России это имеет колоссальное значение - развитие дальневосточного региона, это перспектива развития нашей страны на столетия вперед. Если мы еще будем исходить из того, что и арктический регион относим к этим территориям, то станет еще понятнее, почему мы в последние годы уделяем этому региону повышенное внимание, - сказал глава государства в пятницу, открывая пленарное заседание Восточного экономического форума (ВЭФ). - Арктика - 18% нашей территории, мировые запасы сырья, нужного не только нашей стране, но и всему миру".

"В этом смысле на нас лежит огромная ответственность за то, чтобы рачительно, по-хозяйски относиться к этим богатствам", - подчеркнул Путин.

Он также заметил, что жителей Дальнего Востока отличает дух первооткрывателей. "Дальневосточники - это пионеры, первооткрыватели. Представляете, какую работу надо было проделать для того, чтобы осваивать эти территории? Какова она по масштабу? Какие нужно было проявить личные, деловые качества, чтобы добиться того результата, который мы наблюдаем сегодня?" - сказал президент.

И сегодняшнее поколение дальневосточников, по его словам, тоже в значительной степени является первооткрывателями, потому что "многое, что здесь происходит, делается впервые".