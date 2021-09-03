Путин поручил проработать вопрос по созданию строительного кластера в Хабаровском крае

ВЛАДИВОСТОК, 3 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поручил подготовить предложения по созданию строительного кластера в Хабаровском крае, а также призвал кратно увеличить производство стройматериалов на Дальнем Востоке.

"Острая специфическая проблема Дальнего Востока - это дефицит строительных материалов, очень многое приходится завозить за сотни, а то и за тысячи километров отсюда. Это прямо влияет на темпы реализации и стоимость проектов не только в сфере инфраструктуры, но и на жилищном рынке", - сказал Путин в пятницу, выступая на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ). "В ближайшее время нужно кратно увеличить производство стройматериалов на Дальнем Востоке, в том числе создадим современный кластер этой индустрии в Хабаровском крае, который располагает необходимой ресурсной, производственной и кадровой базой", - сообщил президент.

Путин призвал кратно увеличить производство стройматериалов на Дальнем Востоке.