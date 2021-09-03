Путин надеется, что число регионов ДФО в топе рейтинга инвестклимата будет расти

ВЛАДИВОСТОК, 3 сентября. /ТАСС/. Число дальневосточных регионов, занимающих места в первой тридцатке национального рейтинга по инвестиционному климату, будет расти, рассчитывает президент РФ Владимир Путин.

"В 2020 году в тридцатку лучших регионов национального рейтинга России по инвестиционному климату вошли четыре дальневосточных субъекта Федерации. Рассчитываю, что их число и дальнейшем будет расти", - сказал он в пятницу на пленарном заседании Восточного экономического форума.

При этом, напомнил глава государства, совсем недавно в рейтинге "не было ни одного вообще" дальневосточного региона. Он отметил работу управленческих команд на местах над улучшением делового климата. "Многое сделано здесь, уважаемые коллеги, я хочу поблагодарить за это руководителей регионов Дальнего Востока", - сказал Путин.

"Хорошо понимаем, что нужно постоянно предлагать новые, более продвинутые решения. Тем более для Дальнего Востока, перед которым стоит задача опережающего развития темпами выше среднероссийских", - добавил он.

VI Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 2-4 сентября в гибридном формате, главная тема деловой программы - "Новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире". Помимо основных мероприятий состоятся Молодежный ВЭФ и форум "ВЭФ Юниор", а также выставка "Улица Дальнего Востока". Организатором форума выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер и официальное фотохост-агентство мероприятия.