Эксперты разработают системы анализа экономики и транспорта в Арктике

ВЛАДИВОСТОК, 3 сентября. /ТАСС/. Специалисты Восточного центра государственного планирования (ФАНУ "Востокгосплан") в сотрудничестве с госкорпорацией "Росатом" разработают информационно-аналитическую систему "Арктиклабс" и единую платформу цифровых сервисов Северного морского пути (СМП). Соответствующее соглашение подписано на полях Восточного экономического форума (ВЭФ), сообщил ТАСС представитель ФАНУ "Востокгоспплан" в пятницу.

"Системы позволят детально моделировать экономику арктических регионов, анализировать транспортные связи, производство, добычу полезных ископаемых и другие параметры. В присутствии генерального директора госкорпорации "Росатом" Алексея Лихачева подписи под соглашением поставили заместитель директора Дирекции Северного морского пути Максим Кулинко и директор ФАНУ "Восточный центр государственного планирования" Михаил Кузнецов", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что информационно-аналитическая система "Арктиклабс" будет формировать и поддерживать функционирование динамической математической модели с симуляцией эффектов на международном, федеральном, региональном, муниципальном и корпоративном уровнях. Это позволит произвести расчет мероприятий и сценариев развития Арктической зоны Российской Федерации и СМП как драйвера такого развития, считают эксперты.

О платформе для СМП

Единая платформа цифровых сервисов СМП предоставит пользователям информационные сервисы управления мореплаванием, обработки данных по гидрометеорологической и ледовой обстановке, навигационно-гидрографического обеспечения, информационного обеспечения грузоперевозок, обеспечения безопасности мореплавания, мониторинга эффективности управления объектами инфраструктуры и имуществом, экологического мониторинга.

Платформа, объедающая все имеющиеся цифровые ресурсы, позволит в режиме "одного окна" оказывать различные услуги грузоперевозчикам, судовладельцам и капитанам судов, страховщикам, портовым терминалам и другим участникам рынка. "Это один из важнейших элементов развития Северного морского пути в качестве круглогодичного международного морского транспортного коридора Евразийского континента", - отметил Кулинко.

Система, как считают разработчики, позволит регулярно составлять сводные показатели по объектам, а также станет прекрасным инструментом для определения "узких мест" в инфраструктуре, включая ледокольное обеспечение, а также для выработки предложений по устойчивому развитию и оценке влияния на экологию Арктики. "Рассчитываем, что наше сотрудничество с "Росатомом" позволит, в конечном счете, не просто разработать по-настоящему качественный продукт, но и улучшить жизнь населения в Арктической зоне Российской Федерации", - заявил Кузнецов.

О форуме

VI Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 2-4 сентября в гибридном формате, главная тема деловой программы - "Новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире". Помимо основных мероприятий, состоятся Молодежный ВЭФ и форум "ВЭФ Юниор", а также выставка "Улица Дальнего Востока". Организатором форума выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер и официальное фотохост-агентство мероприятия.