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Москва возместит high-tech компаниям затраты на развитие деятельности

Субсидии получат резиденты технопарков и особой экономической зоны, участники Московского инновационного кластера и арендаторы технопарков в сфере креативных индустрий и производства

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Представители высокотехнологичного бизнеса в Москве смогут возместить затраты на развитие в размере до 10 млн рублей. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

"Москва возместит высокотехнологичным компаниям затраты на развитие деятельности. Малому и среднему бизнесу компенсируют затраты на выплаты процентов по кредитам, приобретение и лизинг оборудования. Предприниматели могут получить до 10 млн рублей на эти расходы", - рассказали на портале.

Субсидия предназначена для резидентов технопарков и особой экономической зоны, участников Московского инновационного кластера и арендаторов технопарков в сфере креативных индустрий и производства.

"С ее помощью предприниматели могут возместить до 35% затрат на покупку оборудования и до 11,5% годовых на выплаты по кредитам. В этом году объем поддержки уже составил 124 млн рублей", - прокомментировал порталу руководитель столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин.

Московский инновационный кластер - проект для внедрения инноваций и сотрудничества между крупными корпорациями, промышленностью, субъектами малого и среднего бизнеса, образовательными и научными организациями, институтами развития и городом. Участникам кластера доступны инструменты, сервисы и меры поддержки для развития инновационных проектов. В его состав входит более 28 тысяч организаций. Проект курирует городской департамент предпринимательства и инновационного развития, а за цифровые возможности портала i.moscow отвечает департамент информационных технологий.

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