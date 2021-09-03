Правительство РФ разрешило подавать заявки на социальную газификацию через госуслуги

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, в соответствии с которым владельцы домов смогут подать заявку на "социальную" газификацию через портал госуслуг. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба кабмина.

"Документ расширяет перечень услуг, сведения о которых размещаются в федеральном реестре государственных и муниципальных услуг. Он позволяет государственным и муниципальным учреждениям отслеживать и управлять услугами, которыми пользуются граждане. Включение услуги по приему заявок на подключение к газораспределительным сетям в этот реестр как раз и обеспечит потребителям возможность подавать заявление удаленно, через портал госуслуг", - пояснили в пресс-службе.

Отмечается, что поданная через портал госуслуг заявка будет автоматически направляться единому оператору. Он отвечает за весь процесс доведения газа от магистрального газопровода до границы участка.

Президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию в апреле 2021 года поручил в 2021-2022 годах ускорить газификацию домовладений, которые не подключены к внутрипоселковым газопроводам, и сделать это без привлечения средств населения. Речь идет о догазификации тех населенных пунктов, где до 2020 года были проложены внутригородские и внутрипоселковые газораспределительные сети, а их расстояние от газораспределительной сети до земельного участка потребителя не превышает 200 м, объем потребления газа - не более 7 куб. м в час. В рамках этой программы газ будет бесплатно подведен к границе участка, а от забора до самого дома - уже за счет собственника.