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Правительство РФ разрешило подавать заявки на социальную газификацию через госуслуги

Такая заявка будет автоматически направляться единому оператору, который отвечает за весь процесс доведения газа от магистрального газопровода до границы участка

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, в соответствии с которым владельцы домов смогут подать заявку на "социальную" газификацию через портал госуслуг. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба кабмина.

"Документ расширяет перечень услуг, сведения о которых размещаются в федеральном реестре государственных и муниципальных услуг. Он позволяет государственным и муниципальным учреждениям отслеживать и управлять услугами, которыми пользуются граждане. Включение услуги по приему заявок на подключение к газораспределительным сетям в этот реестр как раз и обеспечит потребителям возможность подавать заявление удаленно, через портал госуслуг", - пояснили в пресс-службе.

Отмечается, что поданная через портал госуслуг заявка будет автоматически направляться единому оператору. Он отвечает за весь процесс доведения газа от магистрального газопровода до границы участка.

Президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию в апреле 2021 года поручил в 2021-2022 годах ускорить газификацию домовладений, которые не подключены к внутрипоселковым газопроводам, и сделать это без привлечения средств населения. Речь идет о догазификации тех населенных пунктов, где до 2020 года были проложены внутригородские и внутрипоселковые газораспределительные сети, а их расстояние от газораспределительной сети до земельного участка потребителя не превышает 200 м, объем потребления газа - не более 7 куб. м в час. В рамках этой программы газ будет бесплатно подведен к границе участка, а от забора до самого дома - уже за счет собственника.

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