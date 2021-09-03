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"Новатэк" считает невыгодным для себя экспорт газа по трубопроводам "Газпрома"

ВЛАДИВОСТОК, 3 сентября. /ТАСС/. "Новатэк" считает невыгодным для себе экспорт газа по трубопроводам "Газпрома", так как транспортировка танкерами для компании обходится на 50% дешевле. Компания также не планирует больше выходить с предложением разрешить ей экспорт газа трубопроводным транспортом, сообщил журналистам глава компании Леонид Михельсон в кулуарах ВЭФ.

"Больше не выходим (с предложение разрешить экспорт газа через трубопроводы "Газпрома" - прим. ТАСС). Я считаю, что поставлять СПГ танкерами на европейский рынок по операционным затратам процентов на 50 более экономически целесообразно, по транспортным затратам. Транспорт танкерами намного дешевле, чем операционные затраты трубным (транспортом) на такие расстояния", - сказал он.

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